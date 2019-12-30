Сборная России поборется с командой Германии за выход в плей-офф МЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России в последний день 2019 года проведут заключительный матч на предварительном этапе чемпионата мира против команды Германии. От результата встречи зависит дальнейшее участие подопечных Валерия Брагина в турнире.

Российская команда занимает предпоследнее место в группе В, дающее право выйти в четвертьфинал. Однако поражение от немцев опустит подопечных Брагина на последнюю строчку, что будет означать пропуск плей-офф и борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе со сборной Казахстана, занявшей последнее место в группе А. Победа позволит россиянам продолжить борьбу на турнире, при этом они могут рассчитывать и на третье место, если чешские хоккеисты уступят сверстникам из Канады.

Россияне и немцы на этом турнире одержали по одной победе. Сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0. Команда Германии победила чехов (4:3). Также предстоящие соперники потерпели по два поражения.

Сборная России понесла потерю после предыдущего матча с командой США (1:3). Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировал на одну игру нападающего Никиту Ртищева. Во время потасовки после окончания второго периода Ртищев ударил головой форварда Оливера Вальстрёма. Арбитры тот момент не увидели.

По словам помощника главного тренера сборной России Игоря Ларионова, тренерский штаб был готов к тому, что IIHF вынесет такое наказание. Аналогичную дисквалификацию за подобное нарушение в матче с россиянами ранее получил канадский нападающий Джо Велено.

В воротах во встрече с немцами сыграет 17-летний Ярослав Аскаров. По словам Ларионова, тренерский штаб планировал, что Аскаров и Амир Мифтахов проведут по две игры. Аскаров играл в первом матче турнира с чехами (3:4), по ходу которого был заменен после второго периода, пропустив до этого четыре шайбы. Матч Россия - Германия пройдет в Остраве и начнется в 17:00 мск.