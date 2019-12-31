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НХЛ

Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Евгений Малкин и Брайан Раст AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин и Брайан Раст
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 31 декабря. "Питтсбург" обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард открыл счет в матче уже на 27-й секунде, а вторую шайбу забросил на седьмой минуте второго периода. Также отличились Доминик Симон (12), Патрик Хёрнквист (37) и Джейк Гюнцель (47).

У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Ник Пол (25, 36). Российские форварды "Оттавы" Артем Анисимов и Владислав Наместников баллов за результативность в матче не набрали.

Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Гюнцеля. Российский нападающий стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Гюнцель, третьей - Хёрнквист. В текущем сезоне Малкин провел 26 встреч и набрал 38 (11 голов + 27 передач) очков.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 39 матчей. "Оттава" идет 14-й с 37 очками в 40 играх. В следующем матче "Питтсбург" 3 января примет "Сан-Хосе". "Оттава" в этот же день дома сыграет с "Флоридой".

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