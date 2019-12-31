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Летние олимпийские виды спорта

Серебряный призер ЧМ-2019 легкоатлет Акименко откроет новый сезон 7 января в Екатеринбурге

Сентябрьский чемпионат мира в Катаре стал для спортсмена первым взрослым международным турниром в карьере
Михаил Акименко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2019 в прыжках в высоту россиянин Михаил Акименко в первый раз в новом сезоне выйдет на старт 7 января на турнире в Екатеринбурге. Об этом Акименко сообщил ТАСС.

Сентябрьский чемпионат мира в Катаре стал для Акименко первым взрослым международным турниром в карьере, однако россиянин, получивший международный допуск накануне соревнований, сумел стать вторым, показав результат 2,35 м. Первое место занял хозяин соревнований Мутаз Баршим (2,37).

"Новый сезон я планирую открыть 7 января на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге, - сказал 24-летний Акименко. - Затем собираюсь выступить на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске 16 января, хочу принять участие в московской "Битве полов" 1 февраля".

"Конечно, мне очень хотелось бы выступать и на международных стартах, но тут уже от меня мало что зависит", - добавил собеседник ТАСС.

Срок действия разрешения на выступление в нейтральном статусе, выданного Акименко Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), истекает 31 декабря. World Athletics в конце ноября приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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