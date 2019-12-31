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Футбол в России

СМИ: итальянская "Рома" интересуется футболистом "Краснодара" Вандерсоном

По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока оценивается в €11 млн

ТАСС, 31 декабря. Бразильский полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Вандерсон может перейти в итальянскую "Рому". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую радиостанцию TeleRadioStereo.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего игрока оценивается в €11 млн.

"В течение нескольких последних дней мы встречались со спортивным директором "Ромы" Джанлукой Петраки, - заявил агент Филиппо Гасбарри в эфире TeleRadioStereo. - "Рома" ищет центрального защитника и игрока правого фланга атаки. Для последней роли мы обсудили кандидатуру Вандерсона".

"У Вандерсона есть паспорт гражданина страны Евросоюза (Вандерсон является гражданином Бельгии - прим. ТАСС), - добавил Гасбарри. - "Рома" может взять игрока в аренду с обязательным правом выкупа. На данный момент к бразильцу также проявляют интерес клубы чемпионата Англии".

Вандерсон летом 2017 года перешел в "Краснодар" из австрийского "Зальцбурга", вместе с которым стал чемпионом и победителем Кубка Австрии. За российский клуб он провел 92 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач. В текущем сезоне игрок провел 19 матчей во всех турнирах за клуб, забил три мяча и сделал четыре передачи. Также Вандерсон выступал в составе испанского "Хетафе" и бельгийских "Льерса" и "Беерсхота" (в настоящее время расформирован).

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Российский футбол
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