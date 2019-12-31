Хоккеист сборной Чехии Еник из-за травмы пропустит остаток молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной Чехии Ян Еник больше не сыграет на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за травмы. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера чешской сборной Патрик Элиаш.

В понедельник сборная Чехии со счетом 3:4 в овертайме уступила команде США. На последней секунде второго периода Еник получил травму колена в результате силового приема и не смог продолжить встречу. 19-летний форвард выступает за команду юниорской лиги Онтарио "Гамильтон" и в нынешнем сезоне набрал 56 очков (22 гола + 34 результативные передачи) в 27 играх. Еник был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года под общим 65-м номером клубом "Аризона".

"К сожалению, Еник больше не поможет нам здесь. Для него турнир закончен", - сказал Элиаш.

Из-за травмы матч с американцами пропустил основной вратарь сборной Чехии Лукаш Достал. "Достал плохо себя чувствовал последние два дня. Сегодня он чувствует себя лучше и тренировался, но в заявку на матч с канадцами не попадет. Ему нужно еще набрать форму", - отметил Элиаш.

Во вторник в заключительном матче группового этапа сборная Чехии сыграет с канадцами. В турнирной таблице группы В на данный момент лидируют американцы (8 очков, 4 игры). Второй идет команда Канады (6, 3), третьей - сборная Чехии (4, 3), четвертой - команда России (3, 3), пятой - сборная Германии (3, 3). Сборные США и Канады уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.