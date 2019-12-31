Сборная Канады по хоккею в рекордный, 16-й раз стала победителем Кубка Шпенглера

ТАСС, 31 декабря. Сборная Канады по хоккею одержала победу над чешским "Тршинецем" со счетом 4:0 в финальном матче Кубка Шпенглера. Турнир проходил в швейцарском Давосе.

Заброшенными шайбами отметились Дастин Джеффри (30-я, 45-я минуты), Иан Митчелл (32) и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" Крис Верстиг (34).

Уфимский "Салават Юлаев" занял в своей группе последнее место, а в четвертьфинале уступил "Тршинецу" со счетом 2:3. Российская команда потерпела три поражения в трех матчах на турнире.

Для сборной Канады победа в Кубке Шпенглера стала 16-й, команда вышла на чистое первое место по количеству завоеванных титулов, обойдя "Давос", который имеет в активе 15 побед на турнире. Еще 10 раз канадцы играли в финальном матче Кубка Шпенглера, причем финал турнира 2019 года стал для них пятым кряду. Команда из России в последний раз выигрывала трофей в 2010 году, тогда победу на турнире одержал санкт-петербургский СКА.

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.