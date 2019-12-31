Тренер: немецкие хоккеисты провели плохой матч со сборной России на молодежном ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Сборная Германии по хоккею показала очень плохую игру в заключительном матче группового этапа с командой России. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Тобиас Абштрайтер.

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. В случае победы немцы выходили бы в плей-офф. Сборная Германии ранее проиграла команде США (3:6), обыграла чехов (4:3) и уступила канадцам (1:4).

"В этой группе мы выиграли один матч, но у нас была только одна очень плохая игра, она прошла сегодня. Во втором периоде пропустили важные голы, поэтому все закончилось. Мы не должны себе искать оправдание, не имеет значения, что играли два дня подряд", - отметил Абштрайтер.

Сборная Германии заняла последнее место в группе В и за право сохранить место в элитном дивизионе на следующий год сыграет серию матчей до двух побед с командой Казахстана. "По именам, может быть, эта сборная Германии и сильнейшая за последние годы, но нужно смотреть на результат, а его нет. Теперь надо сосредоточиться на следующих встречах", - подчеркнул главный тренер сборной Германии.