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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Встреча пройдет 2 января, начало - 19:30 мск
Хоккеисты молодежной сборной России Федерация хоккея России
Описание
Хоккеисты молодежной сборной России
© Федерация хоккея России

ТАСС, 31 декабря. Сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Это стало известно по итогам заключительных встреч группового этапа турнира.

Во вторник российская команда обыграла сборную Германии со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мирового первенства. В другом матче сборная Канады победила команду Чехии со счетом 7:2 и заняла первое место в группе B, набрав 9 очков. Второй стала команда США (8), третьей - сборная России (6), четвертой - команда Чехии (4).

В группе A сборная Швеции обыграла команду Словакии (6:2), а швейцарцы оказались сильнее финнов (5:2). В турнирной таблице первой стала сборная Швеции (11), второй - команда Швейцарии (9), третьей - сборная Финляндии (7), четвертой - команда Словакии (3).

Таким образом, на четвертьфинальной стадии состоятся матчи Швейцария - Россия, Швеция - Чехия, США - Финляндия, Канада - Словакия. Сборные Казахстана и Германии, занявшие последние места в своих группах, поборются друг с другом за сохранение прописки в элитном дивизионе. Они определят лучшего в серии до двух побед.

Четвертьфинальные встречи пройдут 2 января. Сборная России свой матч проведет в Тршинеце, начало - 19:30 мск. Команды Германии и Казахстана сыграют 2 и 4 января. Если понадобится третья встреча, то она пройдет 5 января.

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