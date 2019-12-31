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НХЛ

"Даллас" и "Нэшвилл" сыграют в матче "Зимней классики" НХЛ

Встреча пройдет на открытом воздухе, примет игру арена "Коттон Боул"
Описание
© AP Photo/Nam Y. Huh

ТАСС, 1 января. "Даллас" и "Нэшвилл" в первый день 2020 года сыграют на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча пройдет на многофункциональном стадионе "Коттон Боул" в Далласе (штат Техас), который вмещает 92 100 зрителей.

В нынешнем году "Зимней классике" исполняется 12 лет - первый матч в таком формате прошел 1 января 2008 года между "Баффало" и "Питтсбургом". Победу со счетом 2:1 по буллитам одержал "Питтсбург". Рекорд посещаемости "Зимней классики" был установлен в 2014 году, когда на футбольном стадионе в Энн-Арборе (штат Мичиган) "Детройт" и "Торонто" сыграли при 105 тыс. человек.

Аншлаг в Далласе выведет арену "Коттон Боул" на второе место в этом историческом рейтинге. На данный момент продано 84 тыс. билетов, при этом около 20 тыс. купили болельщики гостей. Средняя цена одного билета составляет $517. Дороже поход на "Зимнюю классику" обходился болельщикам только в 2017 году, когда "Сент-Луис" принимал "Чикаго" ($632).

"Даллас" и "Нэшвилл" принимают участие в "Зимней классике" впервые. Команды выступают в Центральном дивизионе и являются принципиальными соперниками. "Даллас" после 40 матчей набрал 48 очков и занимает третье место в дивизионе, "Нэшвилл" находится на шестой строчке, имея в активе 42 очка после 38 игр. В прошлом сезоне команды встречались в первом раунде плей-офф, "Даллас" одержал победу в серии со счетом 4-2.

В "Зимней классике" примут участие два российских хоккеиста - нападающие "Далласа" Денис Гурьянов и Александр Радулов. 33-летний Радулов в 37 матчах набрал 26 (11 голов + 15 результативных передач) очков. Гурьянов проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ, в активе 22-летнего форварда 15 (9+6) очков в 35 встречах.

Предстоящая игра начнется в 22:00 мск. В первый день 2020 года в Далласе ожидается температура воздуха около 10 градусов тепла.

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