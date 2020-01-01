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НХЛ

Кучеров и Сергачев помогли "Тампе" победить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 января. "Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Баффало" со счетом 6:4 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче.

В составе победителей отличились Ондржей Палат (28-я минута), Алекс Киллорн (34, 49), Тайлер Джонсон (37), Кевин Шаттенкирк (47) и Энтони Сирелли (60). Кучеров и Сергачев выступили ассистентами в эпизодах с голами Палата и Киллорна соответственно. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.

На счету Кучерова 41 (13 шайб + 28 передач) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 20 (6+14) баллов за результативность.

У проигравших шайбы забросили Конор Шири (20), Маркус Юханссон (23), Джимми Веси (29) и Джек Айкел (30). Лучшим игроком матча был признан Киллорн. Второй звездой стал Шири, третьей - Джонсон.

"Тампа" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 38 матчах. "Баффало" идет на 13-й строчке, имея в активе 41 балл после 41 встречи.

В другом матче дня "Коламбус" дома победил "Флориду" со счетом 4:1. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска. Защитник хозяев Владислав Гавриков очков во встрече не набрал.

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