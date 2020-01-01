"Лос-Анджелес" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Прохоркин отдал результативную передачу

ТАСС, 1 января. "Лос-Анджелес" обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Клиффорд (6-я минута), Алекс Аяфалло (7), Тайлер Тоффоли (9), Адриан Кемпе (18) и Мартин Фрк (42). У "Филадельфии" отличились Джастин Браун (35), Клод Жиру (48) и Скотт Лотон (58).

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Фрка. Всего в активе 26-летнего россиянина теперь 11 (4 шайбы + 7 передач) очков в 22 матчах. Нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев тоже отдал одну результативную передачу, а защитник команды Иван Проворов очков не набрал.

"Лос-Анджелес" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 42 матчах. "Филадельфия" располагается на шестой строчке на Востоке, имея в активе 49 очков после 40 встреч.

В следующем матче "Лос-Анджелес" дома сыграет с "Нэшвиллом" 5 января. "Филадельфия" 3 января на выезде встретится с "Вегасом".