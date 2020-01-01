{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Эдмонтону" в матче НХЛ, несмотря на четыре очка Панарина

Встреча завершилась со счетом 5:7
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 1 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:7.

В составе проигравших отличились Крис Крайдер (40-я минута), Райан Стром (45), Марк Стаал (52), российский нападающий Артемий Панарин (53) и Мика Зибанежад (57). Панарин также выступил ассистентом в эпизодах с голами Крайдера, Строма и Стаала. Форвард Павел Бучневич очков не набрал. В активе Панарина теперь 55 (22 шайбы + 33 передачи) баллов за результативность в сезоне, у Бучневича - 21 (6+15).

У победителей хет-трик сделал Джеймс Нил (1, 9, 34). По одной шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (12), Леон Драйзайтль (34) и Джош Арчибальд (36). Лучшим игроком матча стал Нил. Второй звездой был признан Ньюджент-Хопкинс, третьей - Панарин.

Во вторник стало известно, что россиянин впервые сыграет на Матче звезд НХЛ, который пройдет с 25 по 26 января в "Сент-Луисе". Панарин будет представлять Столичный дивизион. Он станет единственным россиянином на звездном уик-энде, так как ранее от участия отказался капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

"Рейнджерс" занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 39 встречах. "Эдмонтон" идет восьмым на Западе, набрав 46 очков в 42 матчах.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Лос-Анджелес" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Прохоркин отдал результативную передачу
Встреча завершилась со счетом 5:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС