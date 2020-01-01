"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Эдмонтону" в матче НХЛ, несмотря на четыре очка Панарина

ТАСС, 1 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:7.

В составе проигравших отличились Крис Крайдер (40-я минута), Райан Стром (45), Марк Стаал (52), российский нападающий Артемий Панарин (53) и Мика Зибанежад (57). Панарин также выступил ассистентом в эпизодах с голами Крайдера, Строма и Стаала. Форвард Павел Бучневич очков не набрал. В активе Панарина теперь 55 (22 шайбы + 33 передачи) баллов за результативность в сезоне, у Бучневича - 21 (6+15).

У победителей хет-трик сделал Джеймс Нил (1, 9, 34). По одной шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (12), Леон Драйзайтль (34) и Джош Арчибальд (36). Лучшим игроком матча стал Нил. Второй звездой был признан Ньюджент-Хопкинс, третьей - Панарин.

Во вторник стало известно, что россиянин впервые сыграет на Матче звезд НХЛ, который пройдет с 25 по 26 января в "Сент-Луисе". Панарин будет представлять Столичный дивизион. Он станет единственным россиянином на звездном уик-энде, так как ранее от участия отказался капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

"Рейнджерс" занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 39 встречах. "Эдмонтон" идет восьмым на Западе, набрав 46 очков в 42 матчах.