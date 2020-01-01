Хоккеист "Питтсбурга" Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой форварда "Оттавы" Пажо

ТАСС, 1 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой форварда "Оттавы" Жана-Габриэля Пажо. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в конце матча, который прошел в ночь на 31 декабря и завершился победой "Питтсбурга" со счетом 5:2. Малкин в той встрече забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В конце третьего периода на льду завязалась драка, участниками которой стали Малкин, Пажо и нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук. Когда арбитры матча пытались остановить потасовку, Малкин ударил Пажо клюшкой в шею. Пажо также был оштрафован, но на меньшую сумму - $2,5 тыс.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 39 матчей. Малкин в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых набрал 38 очков (11 голов + 27 результативных передач). Следующий матч "Питтсбург" проведет 3 января против "Сан-Хосе".