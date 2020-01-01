"Виссел Кобе" с Иньестой, Вильей и Подольски в составе стал обладателем Кубка Японии

ТАСС, 1 января. "Виссел Кобе" одержал победу над "Касимой Антлерс" со счетом 2:0 в финальном матче Кубка Японии по футболу.

Голом в составе победителей отметился Нориаки Фудзимото (38-я минута), еще один мяч защитник "Касимы Антлерс" Томоя Инукаи отправил в собственные ворота.

В составе "Виссел Кобе" выступают чемпионы мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста и Давид Вилья, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски, а также бывший игрок испанской "Барселоны" и английского "Арсенала" бельгиец Томас Вермален.

"Виссел Кобе", основанный в 1966 году, завоевал первый трофей в истории.