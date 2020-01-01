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"Тур де Ски"

Российская лыжница Непряева стала четвертой в гонке преследования на "Тур де Ски"

Первое место заняла норвежка Ингвильд Эстберг
Наталья Непряева EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 1 января. Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место в гонке преследования классическим стилем, которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Первое место заняла норвежка Ингвильд Эстберг, преодолевшая дистанцию 10 км за 26 минут 51,5 секунды. Второй и третьей финишировали ее соотечественницы - Тереза Йохауг (+0,4) и Хейди Венг (+27,2) соответственно. Непряева проиграла победительнице 27,3 секунды. Судьба третьего места определилась с помощью фотофиниша.

Россиянка Яна Кирпиченко стала 16-й (+1.54,4), Алиса Жамбалова - 22-й (+2.58,5), Анна Жеребятьева - 33-й (+3.24,6), Лидия Дуркина - 34-й (+3.25,6), Диана Головань - 36-й (+3.32,8), Анна Нечаевская - 40-й (+3.58,0).

Йохауг сохранила лидерство в общем зачете "Тур де Ски", ее результат по итогам четырех гонок - 1 час 22 минуты 5 секунд. На второе место поднялась Эстберг (отставание 22 секунды), отодвинув на третью строчку Непряеву (+0.22). Венг занимает четвертое место (+0.38).

Позднее в среду на "Тур де Ски" пройдет мужская гонка преследования. Многодневка завершится 5 января.

Теги
"Тур де Ски"
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