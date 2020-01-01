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Футбол в Англии

Убыток "Челси" по итогам прошлого сезона составил $128 млн

Доход клуба за прошлый сезон составил $82 млн

ТАСС, 1 января. Убыток английского футбольного клуба "Челси" по итогам сезона-2018/19 составил $128 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В клубе данную финансовую ситуацию связывают с тем, что "Челси" в прошлом сезоне не играл в Лиге чемпионов, а также с расходами, связанными со сменой главного тренера (перед сезоном-2018/19 место Антонио Конте занял Маурицио Сарри), и крупными затратами на трансферы вратаря Кепы Аррисабалаги, за которого, по данным портала Transfermarkt, было заплачено $89 млн, нападающего Кристиана Пулишича ($71 млн), полузащитников Матео Ковачича ($50 млн) и Жоржиньо ($63 млн).

Также сообщается, что доход клуба за прошлый сезон составил $82 млн.

В прошлом сезоне "Челси" занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги команда из Лондона, владельцем которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, занимает четвертое место.

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