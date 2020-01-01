СМИ: "Челси" готов заплатить за футболиста ЦСКА Чалова 20 млн фунтов

ТАСС, 1 января. Английский футбольный клуб "Челси" заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Express.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить за переход 21-летнего форварда 20 млн фунтов. По информации издания, Чалов стал приоритетной целью главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда после того, как клуб отложил планы на подписание контрактов с нападающим немецкого "Лейпцига" Тимо Вернером и форвардом французского "Лиона" Муссой Дембеле.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел в составе армейцев 27 матчей в различных турнирах, в которых забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. В прошлом сезоне он с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.