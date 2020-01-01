{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: "Челси" готов заплатить за футболиста ЦСКА Чалова 20 млн фунтов

В текущем сезоне 21-летний форвард забил 6 голов в 27 матчах во всех турнирах

ТАСС, 1 января. Английский футбольный клуб "Челси" заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Express.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить за переход 21-летнего форварда 20 млн фунтов. По информации издания, Чалов стал приоритетной целью главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда после того, как клуб отложил планы на подписание контрактов с нападающим немецкого "Лейпцига" Тимо Вернером и форвардом французского "Лиона" Муссой Дембеле.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел в составе армейцев 27 матчей в различных турнирах, в которых забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. В прошлом сезоне он с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
"Тур де Ски"
Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"
Второе место занял еще один россиянин - Сергей Устюгов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС