"Спартак" не будет возвращать Мелкадзе из аренды до конца сезона

ТАСС, 1 января. Московский футбольный клуб "Спартак" не планирует прерывать аренду российского нападающего Георгия Мелкадзе в "Тамбове". Об этом сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Мелкадзе провел за "Тамбов" 10 матчей, в которых забил пять мячей. Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона.

"Сразу хочу успокоить всех болельщиков - Мелкадзе с нами до конца сезона. "Спартак" его не заберет", - сказал Худяков.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака", он выступал за основную команду с 2014 года. Всего за "Спартак" он провел 22 матча, в которых не сумел отличиться.

Сезон-2017/18 футболист провел в "Тосно", с которым стал обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России Мелкадзе завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2015 года.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая 10-е место в турнирной таблице, в активе клуба 22 очка в 19 матчах. "Тамбов" идет 11-м, команда набрала 21 очко в 19 матчах. В первом туре после перерыва "Спартак" в гостях сыграет со столичным "Динамо" 29 февраля, "Тамбов" примет казанский "Рубин" 1 марта.