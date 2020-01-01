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Футбол в России

Бенито и Усман покинули "Тамбов". Осипенко переходит в "Ростов"

Бенито забил исторический первый гол "Тамбова" в премьер-лиге

ТАСС, 1 января. Футбольный клуб "Тамбов" расстался с нигерийскими нападающими Бенито и Мухаммедом Усманом. Об этом сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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В текущем сезоне 21-летний Бенито провел девять матчей с составе "Тамбова" и забил один мяч. 25-летний Усман принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

"Уже сейчас мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Бенито, - заявил Худяков. - Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Бенито, конечно, оставил более весомый след в "Тамбове", помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба. Однако когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелеты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции".

"О трансфере Максима Осипенко в "Ростов" уже знают, скоро клубы объявят это официально, также "Тамбов" покидает Хызыр Аппаев, - добавил Худяков. - Первый наш новичок - Артем Федчук, парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол. Также отмечу, что ведем работу по возвращению из аренды Евгения Шлякова, по всем своим характеристикам он подходит нынешнему тренерскому штабу. Кроме того, нам необходимо усилить позиции центрального и крайних защитников, не лишним будем и левоногий хавбек, но пока конкретных фамилий называть не буду".

Осипенко 25 лет, в текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч, ранее игрок выступал за воронежский "Факел" и омский "Иртыш". Аппаеву 29 лет, он принял участие в 14 матчах и отметился одной голевой передачей. Предыдущим клубом 25-летнего Федчука, который является воспитанником академии московского "Спартака", был курский "Авангард".

На зимний перерыв "Тамбов" ушел, занимая 11-е место в турнирной таблице, команда набрала 21 очко в 19 матчах. В первом туре после перерыва "Тамбов" примет казанский "Рубин" 1 марта.

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