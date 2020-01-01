Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперника

"Я поступил некрасиво и точно заслужил желтую карточку, но я повел себя грубо по отношению к идиоту", - прокомментировал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

ТАСС, 1 января. Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот члена тренерского штаба команды соперника.

Единственный мяч на 17-й минуте забил форвард хозяев Дэнни Ингс. Для 27-летнего футболиста этот гол стал 13-м в текущем сезоне, он делит второе место в списке бомбардиров с нападающим "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом, лидирует форвард "Лестера" Джейми Варди (17). На 75-й минуте капитан "Тоттенхэма" Гарри Кейн был заменен из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, под его руководством команда провела девять матчей в чемпионате Англии, одержала пять побед при одной ничьей и трех поражениях.

В других матчах дня "Лестер" на выезде разгромил "Ньюкасл" (3:0), "Уотфорд" вдесятером дома удержал победу над "Вулверхэмптоном" (2:1).

"Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 21 матча. Лидирует "Ливерпуль" (55 очков в 19 матчах), второе место занимает "Лестер" (45 очков в 21 матче), третье - "Манчестер Сити" (41 очко в 20 матчах). "Саутгемптон" идет 11-м, набрав 25 очков в 21 игре, команда набрала 10 очков в последних четырех матчах. "Уотфорд" также набрал 10 очков в четырех последних матчах и занимает предпоследнее, 19-е место (19 очков в 21 матче), отставая от "Борнмута", располагающегося на 17-й строчке, дающей право остаться в премьер-лиге, на одно очко.

В следующем туре "Тоттенхэм" примет "Ливерпуль" 11 января, 5 января команда на выезде сыграет с "Мидлсбро" (16-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, команда одержала четыре победы подряд) в матче 1/32 финала Кубка Англии. "Саутгемптон" на выезде встретится с "Лестером" 11 января, 4 января клуб примет "Хаддерсфилд" (20-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии) в матче 1/32 финала Кубка Англии.