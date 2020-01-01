Россиянки уступили команде США в полуфинале ЧМ по хоккею среди игроков не старше 18 лет

ТАСС, 1 января. Женская сборная России проиграла команде США со счетом 0:3 в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Турнир проходит в Словакии.

В составе американок шайбы забросили Линди Лобделл (8-я минута), Лэйси Эден (11), Эмма Джентри (23). Сборная России и США играли в группе А на предварительном этапе, 27 декабря в очной встрече россиянки также потерпели поражение (0:1).

Россиянки встретятся с командой Финляндии в матче за третье место, игра пройдет 2 января, начало - 14:30 мск. В финале сборная США сыграет с командой Канады, которая обыграла в полуфинале сборную Финляндии со счетом 4:1. Матч пройдет 2 января, начало - 22:30 мск.

Самой титулованной командой в истории турнира является сборной США, семь раз выигрывавшая трофей. На второй строчке идут канадки - пять титулов. Только эти сборные побеждали на турнире. В активе российской команды две бронзовые награды (2015, 2017).