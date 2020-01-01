Сборная России сыграет с командой Швейцарии за выход в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в четверг проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Встреча пройдет на "Верк-Арене" в чешском городе Тршинец, начало - 14:30 мск.

Сборная России проводила игры предварительного этапа в Остраве. В группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3), а также одержала две разгромные победы над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед сборные Канады и США.

Команды, занявшие в группах вторые и третьи места, четвертьфинальные матчи проводят в другом городе, поэтому российской сборной пришлось переезжать в Тршинец. Швейцарцы проводили групповой этап именно здесь и заняли второе место, одержав три победы и потерпев одно поражение от шведов (2:5). В последнем туре предварительного этапа команда сенсационно переиграла действующих чемпионов мира финнов со счетом 5:2, а до этого оказалась сильнее казахстанцев (5:3) и словаков (7:2).

Подопечные Брагина в понедельник в полном составе провели тренировку в Тршинеце. Дисквалифицированный Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Остальные хоккеисты занимались в тех же сочетаниях, что и выходили на лед в заключительном матче группового этапа с немцами.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером и Романом Йоси, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве - на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.

В других четвертьфиналах сборная Канады сыграет с командой Словакии, американцы встретятся с финнами, а шведы - с чехами. В полуфиналах команды с наивысшим рейтингом по итогам группового турнира встретятся со сборными, имеющими низший рейтинг среди вышедших в четверку сильнейших. Первое место в общем рейтинге на предварительном этапе заняли шведы, второе - канадцы, третье - швейцарцы, четвертое - американцы, пятое - финны, шестое - россияне, седьмое - чехи, восьмое - словаки. С четвертьфинальной стадии при ничейном результате в основное время матча команды проведут овертайм в формате "три на три" и продолжительностью 10 минут, если же победитель не определится снова, то будет назначена серия из пяти буллитов.