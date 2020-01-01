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НБА

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

В декабре его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг
Дэвид Стерн AP Photo/Jessica Hill
Описание
Дэвид Стерн
© AP Photo/Jessica Hill

ТАСС, 2 января. Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Стерн был госпитализирован 12 декабря из-за кровоизлияния в мозг.

"Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей, - прокомментировал кончину Стерна нынешний комиссионер НБА Адам Сильвер. - Как и любая легенда НБА, Дэвид обладал удивительными талантами, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей статью частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения".

Стерн являлся четвертым комиссаром НБА, он работал в этой должности дольше всех предшественников - на протяжении 30 лет (с 1984 по 2014 год). При нем в НБА, в частности, появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для баскетболистов. Он вел активную борьбу с наркоманией среди игроков, а замешанные в скандалах представители лиги получали длительные дисквалификации.

Во время работы Стерна в НБА появилось семь новых команд, еще шесть команд поменяли франшизу. Стерн ввел потолок зарплат, в текущем сезоне он составляет $109,14 млн.

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