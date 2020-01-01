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НХЛ

"Миннесота" примет участие в матче "Зимней классики" НХЛ 2021 года

Соперник команды определится позднее

ТАСС, 2 января. Матч "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе 2021 года пройдет в Миннеаполисе с участием "Миннесоты". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игра пройдет на бейсбольном стадионе "Таргет-филд" (Миннеаполис, штат Миннесота), который вмещает 38544 человека. Встреча состоится 1 января 2021 года. Соперник "Миннесоты" определится позднее.

"Матчи "Зимней классики" - это возвращение хоккея к его истокам, нет лучшего места для проведения такого события, чем в Миннесоте, - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - "Миннесота" и ее болельщики с нетерпением ожидали возможности принять матч "Зимней классики". Мы очень рады предоставить им эту возможность".

"Миннесота" гордится тем, что нам доверили право проведения матча "Зимней классики" в 2021 году, - сказал владелец клуба Крейг Лейпольд. - Мы благодарим за возможность организовать для наших фанатов уникальное мероприятие и лично Гэри Беттмэна за его поддержку".

Матч "Зимней классики" 2021 года станет 13-м в истории и 31-й игрой регулярного чемпионата, проведенной на открытом воздухе. "Миннесота" впервые сыграет в матче "Зимней классики" и во второй раз проведет игру на открытом воздухе.

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