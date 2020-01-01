"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в матче "Зимней классики" НХЛ. Радулов забросил победную шайбу

ТАСС, 2 января. "Даллас" победил "Нэшвилл" со счетом 4:2 в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил на открытом воздухе. Встреча состоялась в Далласе (штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в присутствии 85630 зрителей.

Победную шайбу в матче на 46-й минуте забросил российский форвард Александр Радулов. В составе "Нэшвилла" отличились Мэтт Дюшен (6-я минута) и Данте Фаббро (8), у "Далласа" голами также отметились Блейк Комо (39), Маттиас Янмарк (41) и Андрей Секера (47). На девятой минуте российский форвард хозяев Денис Гурьянов не сумел реализовать буллит. К концу второго периода "Даллас" уступал с разницей в два гола, однако смог отыграться и одержать победу, забросив четыре шайбы за восемь минут.

Радулов провел 15 минут 58 секунд на льду. В текущем сезоне россиянин отыграл 38 матчей и набрал 27 (12 шайб + 15 передач) очков. Гурьянов сыграл 11 минут 4 секунд и нанес два броска. В запасе "Нэшвилла" остался российский форвард Яков Тренин.

Встреча между "Далласом" и "Нэшвиллом" стала второй по посещаемости в истории НХЛ, первое место занимает матч "Зимней классики" 2014 года в Энн-Арборе (штат Мичиган), в котором "Торонто" победил "Детройт" со счетом 3:2 по буллитам, его посетили более 105 тыс. зрителей. Стадион "Коттон Боул" вмещает 92100 зрителей. На матче была зафиксирована температура 12,7 градусов тепла, что является рекордом для "Зимней классики" (предыдущее наивысшее достижение было установлено в 2011 году - 10,9 градусов тепла).

Матч "Зимней классики" прошел в 12-й раз в истории, "Даллас" и "Нэшвилл" впервые приняли в нем участие. Первая встреча состоялась 1 января 2008 года в Баффало. Тогда местный клуб в серии буллитов уступил "Питтсбургу" (1:2) на стадионе Ральфа Уилсона. Матч 2021 года пройдет на стадионе "Тарджет Филд" в Миннеаполисе (штат Миннесота), хозяином будет "Миннесота", а ее соперник определится позднее.

"Даллас" располагается на третьем месте в Западной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. "Нэшвилл" занимает 11-е место, в активе клуба 42 очка в 39 играх. "Нэшвилл" потерпел третье поражение подряд, "Даллас" одержал третью победу подряд. В следующем матче "Даллас" примет "Детройт" 4 января, "Нэшвилл" сыграет на выезде с "Лос-Анджелесом" 5 января.