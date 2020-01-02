Трипл-дабл Джеймса принес "Лейкерс" победу над "Финиксом" в матче НБА

ТАСС, 2 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Финиксом" со счетом 117:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Финикса" Девин Букер, в его активе 32 очка, 2 подбора, 7 результативных передач и 1 перехват. Его партнер по команде центровой Деандре Эйтон оформил дабл-дабл - 16 очков и 14 подборов. В составе "Лейкерс" больше всех очков набрал форвард Леброн Джеймс, записавший на свой счет трипл-дабл - 31 очко, 13 подборов, 12 передач, его одноклубник форвард Энтони Дэвис отметился дабл-даблом - 26 очков, 11 подборов.

Джеймс оформил восьмой трипл-дабл в сезоне, больше в текущем регулярном чемпионате сделал только защитник "Далласа" Лука Дончич - девять.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают лидировать, одержав 26 побед и потерпев 7 поражений. "Финикс" с 13 победами в 33 матчах идет 10-м.

В следующем матче "Лейкерс" 4 января примут "Нью-Орлеан", "Финикс" в тот же день на своей площадке встретится с "Нью-Йорком".

Результаты других матчей игрового дня:

"Вашингтон" - "Орландо" - 101:122;

"Нью-Йорк" - "Портленд" - 117:93;

"Милуоки" - "Миннесота" - 106:104.