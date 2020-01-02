{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Радулов: болельщики могут быть довольны тем, как прошла "Зимняя классика" НХЛ

В матче на открытом воздухе "Даллас" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:2, а российский форвард стал автором победной шайбы
Александр Радулов AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 2 января. Нападающий "Далласа" Александр Радулов считает, что болельщики получили положительные эмоции от "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Радулова приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В среду "Даллас" в матче "Зимней классики" (игра на открытом воздухе) обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:2. Встреча состоялась в Далласе (штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в присутствии 85630 зрителей. Радулов отметился победной шайбой.

"Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время, - сказал Радулов. - Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр".

Матч "Зимней классики" прошел в 12-й раз в истории, "Даллас" и "Нэшвилл" впервые приняли в нем участие. Первая встреча состоялась 1 января 2008 года в Баффало. Тогда местный клуб в серии буллитов уступил "Питтсбургу" (1:2) на стадионе Ральфа Уилсона. Матч 2021 года пройдет на стадионе "Тарджет Филд" в Миннеаполисе (штат Миннесота), хозяином будет "Миннесота", а ее соперник определится позднее.

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Карлсен: "Реал" не может наладить игру в нападении после ухода Роналду
Чемпион мира по шахматам, являющийся болельщиком мадридского клуба, отметил, что возвращение Зидана на пост главного тренера пошло на пользу команде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС