Радулов: болельщики могут быть довольны тем, как прошла "Зимняя классика" НХЛ

ТАСС, 2 января. Нападающий "Далласа" Александр Радулов считает, что болельщики получили положительные эмоции от "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Радулова приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В среду "Даллас" в матче "Зимней классики" (игра на открытом воздухе) обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:2. Встреча состоялась в Далласе (штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в присутствии 85630 зрителей. Радулов отметился победной шайбой.

"Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время, - сказал Радулов. - Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр".

Матч "Зимней классики" прошел в 12-й раз в истории, "Даллас" и "Нэшвилл" впервые приняли в нем участие. Первая встреча состоялась 1 января 2008 года в Баффало. Тогда местный клуб в серии буллитов уступил "Питтсбургу" (1:2) на стадионе Ральфа Уилсона. Матч 2021 года пройдет на стадионе "Тарджет Филд" в Миннеаполисе (штат Миннесота), хозяином будет "Миннесота", а ее соперник определится позднее.