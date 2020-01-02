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Футбол в Италии

СМИ: "Ювентус" хочет продлить соглашение с Роналду до 2023 года

ТАСС, 2 января. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" собирается продлить контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду до 2023 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

34-летний нападающий обсудил возможность продления соглашения со своим агентом Жорже Мендешом в ходе премии Globe Soccer Awards в Дубае. Нынешнее соглашение португальцы с клубом истекает в 2020 году. Новый контракт может быть подписан весной, по его условиям зарплата Роналду составит €35 млн в год.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). Ранее футболист играл за испанский "Реал" (Мадрид), английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг", он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

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