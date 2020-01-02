Гвардиола назвал "Манчестер Сити" лучшим английским футбольным клубом десятилетия

ТАСС, 2 января. Испанский тренер Хосеп Гвардиола назвал "Манчестер Сити" лучшей английской командой прошедшего десятилетия. Слова главного тренера английского клуба приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

"Я думаю, что "Манчестер Сити" в последнее десятилетие был лучшей командой. С точки зрения набранных очков, забитых голов, титулов и всего остального, - заявил Гвардиола. - Поздравляю всех, кто работает и работал здесь. Они бились с очень большими клубами с богатой историей. Теперь мы сами стали одним из этих клубов, это потрясающе".

Гвардиола возглавляет английскую команду с 2016 года, также он тренировал испанскую "Барселону" и немецкую "Баварию". Гвардиола по два раза приводил "Манчестер Сити" к победе в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, также под его руководством команда стала обладателем Кубка Англии. Всего с 2010 года клуб четыре раза стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и четыре раза - Кубок английской лиги. Также "Манчестер Сити" стал лучшим клубом прошедшего десятилетия по набранным очкам в чемпионате Англии - 818.