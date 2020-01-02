Баранова считает создание женской НБА одним из главных достижений Стерна

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Создание женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) является одним из главных достижений Дэвида Стерна на посту комиссара НБА. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы, первый европейский игрок в WNBA Елена Баранова.

Стерн скончался в среду на 78-м году жизни, он занимал пост комиссара Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 год. WNBA была основана при Стерне в апреле 1996 года.

"Во время становления женской НБА только он этим (развитием лиги - прим. ТАСС) и занимался, это была его инициатива, и я знаю, что многие в руководстве НБА были против. Потому что НБА в то время практически дотировала WNBA на 100%, так как ее надо было раскрутить, чтобы лига сама потом начала зарабатывать, - сказала Баранова. - Сезонов пять НБА платила девушкам зарплату вместо клубов WNBA, хотя контракты заключались с клубами, и все получали одинаковые деньги, был установлен потолок зарплат. Многие в НБА считали женскую лигу убыточной, но время показало, что Стерн был прав, хотя сейчас нельзя сказать, что матчи WNBA собирают много зрителей, особенно по сравнению с мужской НБА, но тысяч 10 в среднем на игры ходит".

"Надо понимать, что это Америка, где ходит много разговоров о дискриминации женщин, и что все должно быть толерантно. И в рамках этой толерантности и развития женского спорта был сделан шаг по созданию женской лиги. До WNBA лига была полупрофессиональной, существовала для того, чтобы девушкам было где играть", - добавила она.

Создание WNBA стало большим шагом для Америки и для развития женского баскетбола в мире, считает Баранова, которая провела в лиге семь сезонов. "Сейчас мне там не нравится то, что залы не полностью заполнены, и многие клубы НБА отказываются от женских команд, из-за чего те поменяли местоположение. Только две команды - "Нью-Йорк" и "Лос-Анджелес" - остались из первого состава. Сейчас команда США в топе и в ближайшем будущем ее никто не сможет обыграть как раз благодаря появлению WNBA", - подчеркнула она.

Баранова в WNBA выступала за клубы "Юта" (1997-1999), "Майами" (2001) и "Нью-Йорк Либерти" (2003-2005).