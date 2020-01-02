Немецкие хоккеисты победили казахстанцев в первом матче за право остаться в элите МЧМ

ТАСС, 2 января. Молодежная сборная Германии по хоккею обыграла команду Казахстана со счетом 4:0 в первом матче за право остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

Шайбы забросили Лукас Райхель (22-я минута), Луис Брюн (32), Джон-Джейсон Петерка (42) и Доминик Бокк (52).

По итогам группового этапа сборная Казахстана заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков и проиграв во всех четырех матчах. Немцы с тремя очками стали последними в группе В, одержав одну победу - над командой Чехии (4:3).

Сборная Германии повела в серии до двух побед за право остаться в элитном дивизионе, проигравшая команда со следующего сезона будет выступать в первом дивизионе, ее место в элите займет команда Австрии. Немцы являются дебютантами молодежного чемпионата мира, они выиграли первый дивизион прошлогоднего турнира, команда Казахстана в восьмой раз играет в элитном дивизионе.

Следующий матч серии пройдет 4 января, начало - 13:00 мск.