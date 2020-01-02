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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Воронков: швейцарские хоккеисты не доставили проблем россиянам в четвертьфинале МЧМ

Нападающий молодежной сборной России забросил две шайбы

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Сборная Швейцарии не доставила серьезных проблем российским хоккеистам в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Дмитрий Воронков.

В четверг сборная России переиграла швейцарцев со счетом 3:1.

"Сыграли сегодня неплохо, но будем разбирать игру и прибавлять. Тренеры подскажут, в чем еще надо прибавлять. Мы разбирали, как играют швейцарцы, знали, что они будут действовать в откат. Сильных проблем не было", - отметил Воронков.

Воронков стал автором двух заброшенных шайб в матче. "Партнеры все для меня сделали, оставалось только в пустые ворота забить", - сказал Воронков.

Полуфинальную встречу сборная России проведет 4 января. Соперник определится позднее.

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