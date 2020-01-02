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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Денисенко считает, что у хоккеистов сборной России получилась игра в пас в 1/4 финала МЧМ

Капитан команды также считает, что не имеет значения, кто станет соперником в полуфинале

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России по хоккею хорошо играли в пас в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал капитан российской команды Григорий Денисенко.

В четверг сборная России переиграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Денисенко отметился двумя голевыми передачами.

"Свою игру не буду оценивать, ребята все молодцы. Тяжелый матч, опять удалений много - пора с этим заканчивать. Получилось сыграть в пас сегодня", - отметил Денисенко.

Полуфинальный матч состоится 4 января в Остраве. Соперник сборной России определится по итогам всех четвертьфиналов. "Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, все остальное без разницы. Все соперники сильные, нам неважно, с кем играть", - подчеркнул Денисенко.

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