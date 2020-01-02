Хоккеисты сборной Канады разгромили словаков в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

ОСТРАВА, 2 января. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 6:1 победила команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в чешской Остраве.

Шайбы забросили Барретт Хэйтон (7-я и 42-я минуты), Коннор Макмайкл (22), Джейкоб Бернард-Докер (24), Лиам Фуди (30) и Алексис Лафренье (31). У словаков единственный гол на счету Оливера Окуляра (47). На первой минуте матча нападающий сборной Канады Нолан Фут был удален до конца игры за грубый фол против Кристиана Ковачика.

Лафренье пропустив две предыдущие встречи из-за полученной в игре группового этапа со сборной России (0:6) травмы. Форвард, являющийся фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не сумел помочь команде в матчах против сборных Германии (4:1) и Чехии (7:2). Всего на счету Лафренье после трех матчей шесть очков результативности (две шайбы + четыре голевых передачи).

По итогам предварительного этапа канадцы стали победителями группы В, набрав девять очков и потерпев от сборной России единственное поражение в четырех матчах. Словаки заняли четвертое место в группе А, набрав три очка в четырех встречах.

По новому регламенту турнира сборная Канады не сможет пересечься в полуфинале с российской командой, которая ранее прошла сборную Швейцарии (3:1): полуфиналисты будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй - с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, американцы - четвертое, финны - пятое, чехи - седьмое. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом.

Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи США - Финляндия и Швеция - Чехия. Если сборная Швеции победит чехов, то она станет соперником сборной России по полуфиналу, в случае победы чехов российские хоккеисты сыграют с победителем матча США - Финляндия. Полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск.