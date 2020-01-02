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Еврокубки

Баскетболист "Химок" Швед пропустит один матч Евролиги из-за простуды

Подмосковная команда 3 января на выезде сыграет с турецким клубом "Анадолу Эфес"
Алексей Швед Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 января. Защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед пропустит один матч баскетбольной Евролиги из-за простуды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Швед является самым результативным игроком в истории "Химок", в его активе 4687 очков. Он выступает за подмосковный клуб с 2015 года после ухода из Национальной баскетбольной лиги (НБА). В текущем сезоне Евролиги он провел 15 игр, в среднем набирая по 20,9 очков за матч.

В следующем туре Евролиги "Химки" сыграют на выезде с турецким клубом "Анадолу Эфес" 3 января. ЦСКА в тот же день примет греческий "Панатинаикос", а "Зенит" встретится в гостях с итальянской "Олимпией Милан".

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