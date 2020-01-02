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Футбол в России

СМИ: футболист сборной России Кудряшов близок к перезоду в турецкий "Антальяспор"

В декабре он расторг контракт с "Сочи"

ТАСС, 2 января. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" договорился о переходе российского защитника Федора Кудряшова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкое информационное агентство DHA.

В декабре Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом "Сочи". По информации источника, 32-летний защитник подпишет контракт с "Антальяспором" на 1,5 года.

Кудряшов сыграл за "Сочи" 16 матчей и забил один мяч. Вторую половину сезона-2018/19 он провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", куда перешел зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Ахмате" (тогда клуб носил название "Терек"), "Ростове", подмосковных "Химках", "Томи" (Томск) и "Краснодаре", Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе "Спартака" и один раз в составе "Ростова").

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2 после доп. вр., 3:4 по пен).

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