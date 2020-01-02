Финны победили сборную США и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 1:0 переиграли команду США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец в присутствии 4451 зрителя.

Единственную шайбу на 45-й минуте забросил Йонас Оден. Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира, в финале прошлогоднего розыгрыша турнира команда обыграла сборную США (3:2). После матча были названы три лучших игрока турнира в составе американцев, ими стали вратарь Спенсер Найт и форварды Шейн Пинто (набрал семь очков - четыре шайбы + три передачи) и Тревор Зеграс (на данный момент делит первую строчку в списке бомбардиров, набрав девять очков, все - голевые передачи).

В предварительном раунде финны набрали семь очков и стали третьими в группе А, на первой строчке расположились шведы (11), на второй - швейцарцы (9), на четвертой - словаки, пятое место заняла сборная Казахстана (0). Сборная США (8) заняла второе место в группе В, лучшей стала сборная Канады (9), третье место заняли россияне (6), четвертое - чехи (4), замкнули таблицу немцы (3).

Сборные Швейцарии и Словакии в четверг проиграли командам России (1:3) и Канады (1:6) соответственно. В последнем четвертьфинале встретятся сборные Швеции и Чехии (начало - 22:00 мск), по итогам которого станут известны пары полуфиналистов. По новому регламенту турнира сборные будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй - с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, финны - пятое, чехи - седьмое, остальные сборные покинули турнир.

В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом. Если сборная Швеции победит чехов, то она станет соперником сборной России по полуфиналу, в случае победы чехов российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии.

Полуфинальные встречи состоятся в Остраве 4 января в 17:00 и 21:00 мск.