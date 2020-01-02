{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Финны победили сборную США и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 1:0 переиграли команду США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец в присутствии 4451 зрителя.

Единственную шайбу на 45-й минуте забросил Йонас Оден. Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира, в финале прошлогоднего розыгрыша турнира команда обыграла сборную США (3:2). После матча были названы три лучших игрока турнира в составе американцев, ими стали вратарь Спенсер Найт и форварды Шейн Пинто (набрал семь очков - четыре шайбы + три передачи) и Тревор Зеграс (на данный момент делит первую строчку в списке бомбардиров, набрав девять очков, все - голевые передачи).

В предварительном раунде финны набрали семь очков и стали третьими в группе А, на первой строчке расположились шведы (11), на второй - швейцарцы (9), на четвертой - словаки, пятое место заняла сборная Казахстана (0). Сборная США (8) заняла второе место в группе В, лучшей стала сборная Канады (9), третье место заняли россияне (6), четвертое - чехи (4), замкнули таблицу немцы (3).

Сборные Швейцарии и Словакии в четверг проиграли командам России (1:3) и Канады (1:6) соответственно. В последнем четвертьфинале встретятся сборные Швеции и Чехии (начало - 22:00 мск), по итогам которого станут известны пары полуфиналистов. По новому регламенту турнира сборные будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй - с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, финны - пятое, чехи - седьмое, остальные сборные покинули турнир.

В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом. Если сборная Швеции победит чехов, то она станет соперником сборной России по полуфиналу, в случае победы чехов российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии.

Полуфинальные встречи состоятся в Остраве 4 января в 17:00 и 21:00 мск.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: ФК "Спартак" не отпустил Айртона в расположение олимпийской сборной Бразилии
Бразильская конфедерации футбола намерена провести переговоры по этому поводу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС