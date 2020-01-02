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Футбол в России

СМИ: ФК "Спартак" не отпустил Айртона в расположение олимпийской сборной Бразилии

Бразильская конфедерации футбола намерена провести переговоры по этому поводу

ТАСС, 2 января. Российский "Спартак" не отпустил бразильского защитника Айртона в расположение сборной Бразилии для участия в квалификационном олимпийском турнире по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Globo Esporte.

По информации источника, Айртон стал седьмым вызванным в состав сборной футболистом, который пропустит квалификационный турнир из-за решения клуба не отпускать игрока. Тем не менее Бразильская конфедерации футбола (CBF) намерена провести переговоры с клубами и уговорить некоторые из них отпустить игроков.

Айртону 22 года, он перешел в московский "Спартак" в январе 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 23 матча за клуб во всех турнирах. На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая 10-е место в турнирной таблице, в активе клуба 22 очка в 19 матчах. В первом туре после перерыва "Спартак" в гостях сыграет со столичным "Динамо" 29 февраля.

Олимпийский квалификационный турнир в Южной Америке пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля, путевки на Олимпийские игры в Токио получат две сильнейшие сборные.

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Российский футбол
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