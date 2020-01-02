Теннисисты сборной России стартуют в командном турнире ATP Cup в Австралии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мужская национальная сборная России начинает выступление на новом командном турнире Ассоциации теннисистов профессионалов - ATP Cup. Соревнования пройдут в Австралии.

Предстоящий турнир в будущем может вытеснить из международного календаря Кубок Дэвиса. ATP Cup пройдет с 3 по 12 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. Призовой фонд составит $15 млн.

За российскую команду здесь сыграют лучшие теннисисты страны - Даниил Медведев и Карен Хачанов, капитаном команды будет Марат Сафин. Сборная попала в группу D, матчи которой пройдут в Перте. Российские теннисисты сыграют на предварительном этапе с соперниками из Италии, США и Норвегии.

В турнире примут участие 24 команды, которые разделены на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами будут состоять из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

Убийца Кубка Дэвиса

Главное отличие нового командного турнира от Кубка Дэвиса - начисление за каждый матч очков, которые пойдут в зачет рейтинга АТР. Также большинство игроков негативно восприняли реформы Кубка Дэвиса, произошедшие в 2019 году. При этом к ATP Cup отношение противоположное. Первая ракетка России Даниил Медведев считает появление такого турнира в календаре прекрасной идеей и хорошей возможностью войти в сезон.

"Крутая идея. Оставили в начале сезона один турнир вместо трех, он похож на Кубок Дэвиса, но формат немного другой. Здорово, что мы поедем в Перт, там будут всего три команды, а не 32 человека. Попробуем попасть в Сидней, думаю, будет интересно", - сказал Медведев.

Командный турнир, проводимый под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), появится в календаре впервые с 2012 года. С 1978 по 2012 год в немецком Дюссельдорфе проводился командный турнир World Team Cup. Последним его победителем стала сборная Сербии.

Самым престижным командным мужским турнирном является Кубок Дэвиса, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Однако, по мнению президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, реформы ухудшили положение турнира. Теперь его будущее туманно.

"Получилась ситуация, при которой юношеским календарем владеет ITF, а взрослым - ATP и WTA. Уже проводится Кубок Лейвера (турнир между командами Европы и остального мира, который проходит с 2017 года - прим. ТАСС), возрожден ATP Cup. Получается, что свободных недель нет. Если командные соревнования станут еще турнирами, то становится не совсем понятно, какая роль уготована Кубку Дэвиса и Кубку Федерации", - сказал Тарпищев.