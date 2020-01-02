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Футбол в Англии

"Ливерпуль" одержал 11-ю победу подряд в чемпионате Англии по футболу

Встреча против "Шеффилд Юнайтед" завершилась со счетом 2:0
Садио Мане (слева) EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Садио Мане (слева)
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 3 января. "Ливерпуль" дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Мячи в составе победителей забили Мохаммед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64).

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков в 20 матчах (18 побед и одна ничья). Команда одержала 11-ю победу подряд, единственный раз клуб потерял очки в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" 20 октября (1:1). "Лестер", идущий вторым, отстает на 13 очков и провел на один матч больше.

В следующем туре "Ливерпуль" 11 января на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". 5 января команда примет "Эвертон" в матче 1/32 финала Кубка Англии.

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