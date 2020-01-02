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Сборные по хоккею

Женская сборная США завоевала золото юниорского ЧМ по хоккею

В финале американки победили сборную Канады в овертайме со счетом 2:1

ТАСС, 3 января. Хоккеистки сборной США победили команду Канады в финале чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Эбби Мерфи (15-я минута) и Киара Зэнон (77 ОТ). У проигравших отличилась Сара Пол (46).

Ранее сборная России в матче за третье место оказалась сильнее команды Финляндии. Встреча завершилась со счетом 6:1. Лучшим бомбардиром турнира стала россиянка Кристи Шашкина, набравшая 8 (4 гола + 4 передачи) очков.

Сборная США завоевала золотые награды юниорского чемпионата мира восьмой раз. Этот показатель является лучшим в истории турнира. Сборная Канады имеет в активе пять титулов. Другие команды на турнире, который проводится с 2008 года, не побеждали.

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