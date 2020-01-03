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НХЛ

Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Никита Кучеров AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Phelan M. Ebenhack

ТАСС, 3 января. "Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Монреалем" со счетом 2:1 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Никита Кучеров забросил решающую шайбу.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (1-я минута) и Кучеров (9). Защитник Михаил Сергачев очков во встрече не набрал. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 38 бросков по воротам.

На счету Кучерова 42 (14 шайб + 28 передач) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 20 (6+14) баллов за результативность.

У проигравших шайбу забросил Джефф Питри (6). Лучшим игроком матча был признан Василевский. Второй звездой стал нападающий "Монреаля" Ник Сузуки, третьей - форвард хоязев Макс Доми.

"Тампа" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 39 матчах. "Монреаль" идет на 13-й строчке, имея в активе 42 балла после 41 встречи. В следующем матче "Тампа" на выезде встретится с "Оттавой", а "Монреаль" дома примет "Питтсбург". Обе игры пройдут 5 января.

В другом матче дня "Коламбус" на выезде победил в овертайме "Бостон" со счетом 2:1. Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне на его счету 8 (4+4) очков.

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