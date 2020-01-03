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Еврокубки

Баскетболист "Олимпиакоса" Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги

В активе греческого разыгрывающего 4157 очков
Василис Спанулис EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Василис Спанулис
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 3 января. Разыгрывающий греческого "Олимпиакоса" Василис Спанулис стал лучшим снайпером в истории баскетбольной Евролиги. Рекордное достижение он установил во встрече против турецкого "Фенербахче".

В четверг "Олимпиакос" дома уступил "Фенербахче" в матче 17-го тура Евролиги со счетом 87:96. 37-летний Спанулис провел на площадке 29 минут 22 секунды, набрал 14 очков и сделал восемь передач. Он стал самым результативным игроком своей команды вместе с форвардом Георгиосом Принтезисом.

Спанулис проводит 14-й сезон в Евролиге. Теперь на его счету 4157 очков в 318 матчах. Разыгрывающий обогнал испанца Хуана Карлоса Наварро, который в 341 встрече набрал 4152 очка. Также он является лидером турнира по количеству передач (1483) и реализованных штрафных бросков (1078), по итогам матча с "Фенербахче" Спанулис вышел на второе место по числу трехочковых (473) и уступает по этому показателю только Наварро (623).

Несмотря на свое достижение, разыгрывающий был расстроен поражением в матче. "Это замечательно, но я хотел бы достигнут отметки и выиграть матч. Конечно, хочу поблагодарить моих тренеров и товарищей по команде, президентов клубов и всех, кто доверял мне", - сказал Спанулис после игры журналистам.

Грек трижды становился чемпионом Евролиги - один раз с "Панатинаикосом" и два раза с "Олимпиакосом". Трижды Спанулиса признавали самым ценным игроком "Финала четырех" и один раз - лучшим баскетболистом всего турнира. В составе сборной Греции он выигрывал золото и бронзу чемпионатов Европы, а также завоевывал серебро чемпионата мира.

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