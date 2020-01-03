Две шайбы Дадонова и 28 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Оттаву"

ТАСС, 3 января. "Флорида" победила "Оттава" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (2-я и 29-я минуты), Ноэл Аккьяри (31), Фрэнк Ватрано (40), Колтон Сивиор (40) и Джонатан Юбердо (59). Также Дадонов сделал одну результативную передачу в эпизоде с голом Ватрано. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков по воротам.

У проигравших отличились Тайлер Эннис (11), Крис Тирни (16) и Коннор Браун (58). Дадонов был признан лучшим игроком матча. В текущем сезоне нападающий набрал 32 (16 голов + 16 передач) очка.

"Флорида" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 40 матчах. "Оттава" идет 14-й с 37 очками в 41 игре. В следующем матче "Флорида" сыграет 4 января на выезде против "Баффало". "Оттава" днем позже примет дома "Тампу".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1. Результативной передачей отметился российский нападающий гостей Никита Гусев. В его активе теперь 24 (7+17) очка.