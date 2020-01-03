{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Две шайбы Дадонова и 28 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Оттаву"

Встреча завершилась со счетом 6:3
Евгений Дадонов и Сергей Бобровский AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Евгений Дадонов и Сергей Бобровский
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 3 января. "Флорида" победила "Оттава" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (2-я и 29-я минуты), Ноэл Аккьяри (31), Фрэнк Ватрано (40), Колтон Сивиор (40) и Джонатан Юбердо (59). Также Дадонов сделал одну результативную передачу в эпизоде с голом Ватрано. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков по воротам.

У проигравших отличились Тайлер Эннис (11), Крис Тирни (16) и Коннор Браун (58). Дадонов был признан лучшим игроком матча. В текущем сезоне нападающий набрал 32 (16 голов + 16 передач) очка.

"Флорида" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 40 матчах. "Оттава" идет 14-й с 37 очками в 41 игре. В следующем матче "Флорида" сыграет 4 января на выезде против "Баффало". "Оттава" днем позже примет дома "Тампу".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1. Результативной передачей отметился российский нападающий гостей Никита Гусев. В его активе теперь 24 (7+17) очка.

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист "Олимпиакоса" Спанулис стал самым результативным игроком в истории Евролиги
В активе греческого разыгрывающего 4157 очков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС