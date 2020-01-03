"Рейнджерс" проиграли "Калгари" в матче НХЛ. Бучневич сделал голевую передачу

ТАСС, 3 января. "Калгари" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Гудро (5-я минута), Микаэль Баклунд (8), Дерек Райан (14) и Шон Монахан (29), у проигравших отличились Джейкоб Труба (8), Филип Хытил (9) и Каапо Какко (26). В эпизоде с первым голом "Рейнджерс" результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, в текущем сезоне он в 40 матчах набрал 22 очка (6 голов + 16 передач).

В турнирной таблице Западной конференции "Калгари" занимает восьмое место, набрав в 43 матчах 47 очков, "Рейнджерс" на Востоке с 42 очками после 40 игр идут на 12-м месте.

В следующем матче "Калгари" 6 января в гостях сыграет с "Миннесотой", "Рейнджерс" днем ранее на выезде встретятся с "Ванкувером".