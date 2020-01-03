Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 3 января. "Колорадо" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон (20-я минута), Назем Кадри (24, 47), Микко Рантанен (28), Кейл Макар (40), Джей Ти Комфер (53) и Йоонас Донской (55), у проигравших отличились Роберт Томас (34, 57) и Алекс Пьетранджело (37). В эпизоде с пятым голом "Колорадо" результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, в текущем сезоне он в 36 матчах набрал 15 очков (7 голов + 8 передач).

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" (58 очков) и "Колорадо" (52) занимают первые два места.

В следующем матче "Колорадо" в гостях сыграет с "Нью-Джерси", "Сент-Луис" на выезде встретится с "Вегасом". Обе игры состоятся 5 января.