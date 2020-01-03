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НХЛ

Две передачи Проворова не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ с "Вегасом"

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Вегаса"
Иван Проворов AP Photo/Tom Mihalek
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 3 января. "Вегас" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (9-я минута), Макс Пачиоретти (11, 18), Джон Меррилл (12) и Коди Гласс (30), у проигравших отличились Клод Жиру (8), Трэвис Конекны (15) и Шон Кутюрье (33, 41). Двумя результативными передачами отметился российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, в текущем сезоне он в 41 матче набрал 25 очков (9 голов + 16 передач).

В турнирной таблице Западной конференции "Вегас" занимает третье место, набрав 52 очка после 44 игр, "Филадельфия" на Востоке идет седьмой, имея в активе 49 очков в 41 матче.

В следующей встрече "Вегас" примет "Сент-Луис", "Филадельфия" на выезде встретится с "Аризоной". Обе игры состоятся 5 января.

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