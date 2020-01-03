Вратарь клуба НХЛ "Тампа" Василевский заявил, что ему проще играть, когда много бросков

ТАСС, 3 января. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский рассказал, что ему проще играть, когда соперник часто бросает по его воротам. Комментарий хоккеиста приводит пресс-служба "Тампы".

В ночь на пятницу "Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Василевский, отразивший 38 бросков, был признан первой звездой встречи.

"Я чувствовал себя хорошо, - сказал Василевский. - Было много бросков, поэтому я оставался в игре все время. Проще играть, когда по твоим воротам бросают 30 раз, а не 10. Я действительно чувствовал себя хорошо, мы отлично справились с бросками соперника".

"Тампа" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 39 матчах. В следующей встрече "Тампа" 5 января на выезде встретится с "Оттавой".