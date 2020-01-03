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НХЛ

Форвард "Флориды" Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

В матче против "Оттавы" россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу
Евгений Дадонов AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 3 января. Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу "Флорида" обыграла "Оттаву" со счетом 6:3, Дадонов забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Первой звездой признан канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, который в игре с "Сент-Луисом" (7:3) забросил шайбу и сделал три результативных паса.

Второй звездой стал шведский форвард "Торонто" Вильям Нюландер, в матче с "Виннипегом" (6:3) отметившийся двумя голами и одной результативной передачей.

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