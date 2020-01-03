Вольфф: Шумахер внес большой вклад в успехи команды "Формулы-1" "Мерседес"

ТАСС, 3 января. Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер внес существенный вклад в достижения команды "Мерседес". Такое мнение высказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольфф, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал GP Blog.

Шумахер выступал в "Формуле-1" за "Мерседес" три сезона (2010-2012). За это время он смог один раз подняться на подиум, став третьим на Гран-при Европы 2012 года, который проходил в испанской Валенсии.

Вольфф считает, что работа Шумахера по развитию машины и его лоббирование увеличения бюджета стали ключевыми факторами в завоевании "Мерседесом" с 2014 года шести чемпионских титулов как в личном, так и в командном зачетах. "В нашем успехе есть большая заслуга Михаэля. Благодаря ему в конце 2012 года - начале 2013-го произошли важные изменения. Тогда я считал, что команда способна бороться за третьи-шестые места. Но нам удалось убедить совет директоров увеличить бюджет, чтобы бороться за чемпионские титулы", - сказал Вольфф.

3 января Шумахеру исполнился 51 год. Он является рекордсменом "Формулы-1" по количеству титулов (7) и побед (91). В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление от травмы, при этом его семья никакой официальной информации о состоянии здоровья гонщика не говорит.